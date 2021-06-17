中鋼集團中鴻(2014)第二季以來持續漲價，帶動營收持續比上季增長，因6月產品報價再大漲逾8%，可望帶動6月營收再向上，本季營收攀高，獲利亦可望比上季更佳。

中鴻5月營收45.51億元，月增13.45%、年增94.8%，今年前5月營收193.93億元，年增29.52%。受惠6月報價續揚，且銷量持穩在18萬噸，初估6月營收有望再較上月成長8~9%，達49億元，改寫2008年第四季以來高。

中鴻預計明(18)日開出7月份盤價，隨著母公司中鋼為穩定物價而開出平盤，預計中鴻也可能跟進平盤，或是微漲，雖漲勢趨緩，但展望下半年鋼市並不看淡。

從原料面來看，國際扁鋼胚價格5月飆漲，近期仍處高檔，中鴻主要扁鋼胚來自中鋼及日本和歌山，近期也向越南河靜鋼等地進口，中鴻預期，下半年扁鋼胚價格仍將上漲，恐使成本壓力增強，略壓抑毛利率。

不過，中鋼看鋼鐵下半年市況仍樂觀，中鴻第二季業績預估再比第一季成長；下半年在銷售持穩以及售價仍是穩中求漲帶動，整體下半年營運可望仍在高檔水準，全年EPS估逾4.5元，甚至挑戰5元以上新高。

中鴻受惠產品量價俱揚，第一季營運大幅成長，單季賺進17億元，每股盈餘1.18元，一季即賺贏去年全年，且比去年同期的虧損大幅轉好。

中鴻第一季鋼價連續三個月調升且出貨續旺，單季營收108.3億元，年增約7.24%；受惠鋼價上漲，毛利率勁揚至17.99%，明顯優於去年同期的2.8%；營業淨利17.35億元，歸屬於母公司業主淨利17億元，每股盈餘1.18元，較2020年全年的0.37元倍數成長，比去年第一季的低谷轉盈。