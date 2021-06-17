上個月本土疫情爆發，台股出現今年以來最明顯的回檔，不過，仍有不少投資人危機入市，搶占台股校正回歸反彈行情。據統計，整體台股基金規模雖因大盤回檔在上個月縮水近百億元，但卻有逾百檔處於淨申購。

根據投信投顧公會最新統計數據顯示，5月台股股票型(國內投資股票型)基金因行情修正使規模減少80.6億元、減幅2.38%，台股平衡型(國內投資平衡型)基金減少19.5億元、減幅4.86%，大於境內整體基金規模同期減幅0.04%、減少金額18.8億元。

不過，仍有逾百檔台股基金上個月受投資人青睞，呈現淨申購狀態，其中超過3億元就有12檔，包含復華、統一、元大、安聯等有多檔各家招牌基金上榜，上述基金近一個月績效多優於台灣加權股價指數同期漲幅。

統計台股大盤自4月底新高點回檔至5月17日波段低點，修正幅度約15%，日前已逐步回收失土，重回月季線之上。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，疫情屬短期干擾，由於整體景氣趨勢正向，在需求帶動下，預估2021~2022年經濟及企業獲利可望延續成長力道，今年以來科技類股籌碼沉澱，但中長期展望相當樂觀，後續補漲動能可期。

復華傳家二號基金經理人朱翡勵認為，台股平衡型基金持股水位彈性調整，個股配置綜合考量成長性與波動性，以較低的波動度參與台股市場長期投資機會，若擔心高檔震盪或不確定因素干擾，建議可透過平衡型基金布局，同步兼顧投資機會及下檔風險。