全台疫情警戒滿月，民眾自主性減少外出，各社區大樓也嚴格管制非住戶進出，嚴守人與人之間的接觸防線，雙北房仲帶看量下降，房仲業各出招數，信義房屋利用3D賞屋技術、台灣房屋首推「e化零接觸」服務、住商機構VR、720度看屋、永慶則有「永慶快搜」APP在家線上賞屋，在高科技的幫助下，線上看屋流量出現成長。

信義房屋表示線上賞屋不只可以讓使用者感到如臨現場，更可讓使用者利用這波疫情累積賞屋經驗，疫情過後，即可有效縮短購售屋溝通時間。信義房屋近年已將全台所有物件數位化，讓有需求的消費者不必出門，就可以在家利用3D賞屋技術了解物件的每一個角落，去年更推出「DiNDON智能賞屋」服務，一般使用者除了能在網上快速篩選合適物件、縮短來回確認流程，還能透過3D變裝房屋風格，具體建構對家的想像，特別是線上加入會員，不只買家能記錄賞屋歷程增加效率，賣家也可清楚掌握賣屋里程，防疫期間在家賞屋零接觸。

永慶房屋人資部資深經理塗振宏指出，永慶長期的科技領先，員工早已習慣運用科技工具服務客戶，完成工作；近日受疫情影響，第一線經紀人多邀請客戶透過永慶快搜APP中的實境找房服務，在家線上賞屋、線上體驗生活圈。塗振宏指出：觀察近日網站與APP流量約增加。

台灣房屋官網線上物件點閱量，相較疫情升溫前，攀升了5成，而使用「AI即時帶看」、「即時快問」的比例，成長了約4成左右。為了持續服務民眾，並全面落實防疫零破口，台灣房屋業務們紛紛化身為「直播主」，透過Line、Google Meet等科技工具，以視訊方式仔細向客戶解說委託書細節，引導客戶簽署後，透過郵寄或將委託書放置大樓管理室等指定地點，民眾與房仲業務全程不需要面對面接觸，就能完成物件委託銷售程序。

房仲業是人與人接觸頻繁的產業，防疫規格上必須提高，住商機構發言人徐佳馨指出，帶看部分確實受到影響，同時成交部分也趨緩。另外，全程口罩、進店消毒、停止群聚會議，團看等等。但網路看屋不受影響，同時也鼓勵同仁以VR、720度看屋等方式服務客戶。