警方在少女同學位於楠梓區的住處尋獲少女，將她帶回少年隊安撫情緒。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

全國疫情三級警戒持續至6月28日，高雄市1名17歲單親高二少女，因關在家自學，沉迷上網，6月9日和男網友出遊離家，失聯8天，家屬擔心少女遭拐騙昨報警，少年隊警方獲報後，以手機定位和少女同學聯繫，火速在2小時內找到少女，所幸少女平安無事。

高雄市警局少年隊指出，該名失蹤的少女小惠（化名），為高職二年級學生，因疫情期間，在家自主學習，17歲的小惠在單親家庭長大，上有3個姊姊，小惠父親在4個月前過世後，小惠覺得家人不關心她，加上疫情期間學校停學，在家自主學習太無聊，因此迷上網路交友。

6月9日，小惠瞞著家人和男網友外出出遊，離家8天未和家人聯絡，小惠家人擔心她遭男網友誘拐，除了在各大臉書社團急PO文盼網友協尋外，阿姨也在昨日焦急報警。

高市少年隊警方獲悉後，和當地分局警方組專案小組，透過手機定位以及平日和少女玩在一塊的同學尋人，2小時後，昨晚8時許在楠梓區少女同學住處找到少女，所幸少女平安無事。

少女向警方表示，和男網友曾一起到屏東三地門、霧台遊玩，後來覺得太無聊，央求男網友將她帶到楠梓同學住處，男網友已不知去向；警方表示，查出男網友身分後將約談對方到案說明。

少年隊隊長王春生呼籲，疫情期間，青少年多數時間待在家，家人應多關懷、陪伴，有良好親子互動，以避免青少年因故和家人疏遠，進而離家出走或誤入歧途甚或有染疫風險。