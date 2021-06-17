今天在大聯盟場上大都會以6：3擊退小熊，本場他們派出王牌先發投手狄葛朗(​Jacob deGrom)，本季表現有如神助的他有望再搶下勝利，不過他今天只投3局就因傷退場，非常可惜，他3局投球完全沒被安打和失分，另外飆出8K，自責分率下降到0.54，依舊是非常可怕的數字。

Jacob deGrom's 2021: 6 RBI, 4 ER allowed



He's now hitting .423 🤯 pic.twitter.com/p4Rgzkyyhs — MLB (@MLB) June 16, 2021

他今天投3局共花51球，面對首輪9名打者9上9下，三振其中8人，且在2局下還自己敲出1分打點，本季打擊率上升到4成23，完全是「超級二刀流」表現，無奈他因為右肩膀痠痛下場，不然他可能會繳出更驚人的成績。

今天狄葛朗傷退其實相當可惜，因為大都會本場比賽打線表現優異，尤其在2到5局都有得分進帳，第2局皮拉(Kevin Pillar)率先打出分數上壘，接著狄葛朗在忍到2好3壞情況下揮出一壘安打，讓皮拉也回本壘得分，比數2：0。

Jacob deGrom exits with right shoulder soreness after three perfect innings and 8 Ks. pic.twitter.com/Cv7GrlXyeH — MLB (@MLB) June 17, 2021

第3局史密斯(Dominic Smith)揮出右外野陽春炮再添1分，比數來到3：0，而小熊在4局上半靠全壘打追回1分，不過大都會4局下再拿2分，林鐸(Francisco Lindor)選到4壞球保送擠回壘上跑者得分，史密斯則再下一城。

第5局大都會打線仍舊沒有停，皮拉揮出左外野方向陽春炮將比分擴大到6：1，幾乎鎖定了勝利，而小熊第9局還不放棄，靠奧帝加(Rafael Ortega)2分炮追到3：6，可惜攻勢就此停止，最後就以此比數敗下陣來。

這場最可惜的就是狄葛朗無緣勝投，由接替投手瑞德佛利(Sean Reid-Foley)拿下，目前他2勝0敗，自責分率2.30，今天投2局被敲1安打失1分，能拿下勝投非常幸運，至於狄葛朗本季已不是首次因傷退場，他之前也因此重回小聯盟調整，但回來後仍處於無敵狀態，而這次要休息多久還要再靜待消息。