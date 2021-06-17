台灣新冠肺炎疫情嚴峻大大衝擊對台灣運輸業，尤其相當多汽車運輸業的車輛都是貸款，日前交通部即發函希望租賃業協助汽車運輸業度過難關。租賃業者表示，今年也將比照去年情況，給予汽車運輸業者融資展延等措施。

交通部早在去年3月時已邀租賃業者進行協商，當時租賃業者即同意給汽車運輸業者可以「提供融資展延3至6個月」、「展延期繳交本息30％~50％」以及「展延期加計利息不高於2％」或優於前述條件幫助汽車運輸業者度過此次難關。

租賃業者表示，今年也將比照去年情況，給予汽車運輸業者融資展延等措施。

國內租賃業龍頭中租控股表示， 因應新冠肺炎疫情三級警戒，該公司即著手檢視全體客戶之營運影響，不限於汽車運輸業，內部亦已啟動客戶相關服務方案並將持續瞭解、關懷受疫情影響之客戶需求，依個別影響程度予以評估，提供妥適之協商方案。

由於中租控股客戶中，運輸餐飲觀光業占比不高，中租控股表示，目前尚在統整客戶需求中，由就目前觀察，此次新冠疫情對中租控股客戶的影響比例尚有限。