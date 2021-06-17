北市太平市場傳搶案 老婦金項鍊遭人扯走 12:032021/06/17 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 52歲陳姓婦人17日上午在大同區太平市場遭搶，她在路邊與親友講手機一時疏忽，遭1名機車騎士從背後突襲，將她脖子上的金項鍊扯掉。（翻攝大同分局臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 52歲陳姓婦人17日上午在大同區太平市場遭搶，她在路邊與親友講手機一時疏忽，遭1名機車騎士從背後突襲，將她脖子上的金項鍊扯掉，接著騎車揚長而去，全案正由警方追緝中。 據指出，被害人上午前往市場買菜，10時左右她在路邊接聽電話，並與親友聊天，當時背對著馬路，歹徒見有機可趁，騎機車突然靠近，接著將她脖上金項鍊扯下，陳婦試圖追趕，但最後重心不穩跌倒，歹徒也就此逃逸。 大同警方獲報後已組成專案追查，初判歹徒得手後往三重方向逃逸，全案擴大偵辦中。 寶雅總經理 3.35億入手西華富邦 《櫃買市場》振宇五金上櫃審議通過 2檔今起預收款券 #金項鍊 #歹徒 #全案 #市場 #路邊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 侯友宜視察快篩試劑製造狀況 籲中央速發布「居家快篩指引」 11:352021/06/17 生活 採融資及信託機制搭配 華銀陽明戲院都更 動起來 04:102021/06/17 金融．稅務 鹿晗Alexa Chung為愛中箭 04:102021/06/17 時尚消費 《商情》黃金亞洲電子盤重挫 11:092021/06/17 財經 太平驚傳感情糾紛 少男遭多人圍毆踹鳥 10:452021/06/17 社會 泰國今年IPO市場規模可望創新高 08:572021/06/17 財經 項婕如黃禮豐工作停擺申請紓困金 04:102021/06/17 娛樂新聞 華南金都更危老特快車 半年內火速成案 15:032021/06/16 財經 分析師：高端股價上沖下洗 淪金權遊戲 04:102021/06/16 焦點要聞 衰爆！280億貨物還卡在長賜輪 聯想、IKEA等成最大受害者 11:402021/06/17 財經 年租金上看20億 元大金建商辦 資產題材啟動 04:102021/06/17 金融．稅務 社會熱門新聞 嘉義8旬婦入住檢疫旅館跌倒送醫不治 驗屍結果出爐 - 社會 陸軍士官放假衝養生館「連結」 鄉民轟：一人中全營滅 - 社會 不甘被分手 現役軍人談判開槍轟死女友 胸口中彈倒臥血泊 - 社會 高雄六龜分局1警接種疫苗 隔天腦出血緊急送醫 - 社會 爽摸魚7年太高調 航警榜首遭免職撤碩班資格 同事驚呆送他5字 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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