52歲陳姓婦人17日上午在大同區太平市場遭搶，她在路邊與親友講手機一時疏忽，遭1名機車騎士從背後突襲，將她脖子上的金項鍊扯掉，接著騎車揚長而去，全案正由警方追緝中。

據指出，被害人上午前往市場買菜，10時左右她在路邊接聽電話，並與親友聊天，當時背對著馬路，歹徒見有機可趁，騎機車突然靠近，接著將她脖上金項鍊扯下，陳婦試圖追趕，但最後重心不穩跌倒，歹徒也就此逃逸。

大同警方獲報後已組成專案追查，初判歹徒得手後往三重方向逃逸，全案擴大偵辦中。