打疫苗是近來熱門話題，為了支持已經解盲成功的國產疫苗，台南市議長郭信良發起以行動支持國產疫苗，只要國產疫苗獲衛福部EUA緊急授權可進行施打時，自願接種國產疫苗，他本人願意率先施打，這項提議獲得32位民進黨、無黨籍、台聯議員響應，國民黨則無人「讚聲」。

郭信良強調，國產疫苗的研發是國力的延伸，如同蔡英文總統所說，以現在國際疫苗供給情況，如果我們沒有自己的供給能量，就會處處受制於人，也可能因國際供需失衡，而讓我國疫苗取得受影響。

他說，每個人都希望自己能趕快施打到疫苗，得到保護，所以才會不斷地有偷打或是耍特權搶先打的消息傳出，中央已努力向國外採購疫苗，取得疫苗也分給各縣市政府，民眾依照公布優先順序接種公費疫苗，請大家不要慌張，一旦國產疫苗若上市，也請大家要有信心，一起支持接種國產疫苗。

郭信良說，民眾按序接種疫苗的同時，南市議員們願意等待，一旦國產疫苗通過EUA緊急授權，可供民眾施打時，議員們將預約施打國產疫苗，全力用行動支持。

郭信良說，這項提議一推出，立即得到副議長林炳利、陳怡珍、吳通龍、周麗津、林志聰、陳碧玉、蔡秋蘭、趙昆原、吳禹寰、Ingay Tali、邱莉莉、李宗翰、劉米山、沈家鳳、蔡蘇秋金、謝財旺、陳秋宏、周奕齊、林志展、楊中成、曾信凱、蔡旺詮、李啟維、呂維胤、沈震東、李偉智、王錦德、郭鴻儀、谷暮‧哈就、許又仁、黃麗招及蔡筱薇等32名議員響應。