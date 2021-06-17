北市捷運警察隊又有1名警員確診，52歲在隊部勤務指揮中心服務的陳姓警員，上月底才打過疫苗，但15日接受核酸檢測確被發現陽性確診，目前已被隔離，捷運警察隊在隊部進行消毒，並啟動分流辦公。

據指出，陳姓警員上月31日有施打過AZ疫苗，之後也未有不適正常上班，但本月15日陳與同單位的3名警員接受核酸檢測，16日就被發現陽性確診，另3人則為陰性反應。

陳目前已被隔離至新店防疫旅館，位在大同區的捷運警察隊本部也進行消毒，相關內勤人員分流辦公，另進一步追查接觸史，釐清染疫來源。