桃園市龍姓男子去年6月和陳姓妻子吵架，竟怒摔5個月大女兒，發現女兒死亡後，還把屍體冰在冰箱，3天後才載到永安漁港沙灘埋屍。法院判決，龍男故意對兒童犯傷害致人於死罪、遺棄屍體罪應執行10年10月，陳女遺棄屍體6月，可上訴。

檢方調查，龍姓男子去年6月14日和妻子在中壢住處吵架，為了洩憤，他抓女兒衣領、脖子，高舉後用力往床上摔，陳女在旁目擊未阻止，女兒奄奄一息也未送醫，最後女兒死在家中。2人商議將女兒冰在冰箱，17日龍找陳姓女子和林姓小三一起到永安漁港埋屍。

後來女嬰姑姑發現女嬰不見，詢問下才發現竟慘遭埋屍，3人遭檢方依故意對兒童犯傷害致人於死罪、遺棄屍體罪起訴。

法院審理期間，陳女出庭大哭，「每天夢到女兒、女兒被綁得像木乃伊」，不願原諒龍男。法官認為，龍是父親，只因和陳女爭吵，就情緒失控，發洩在5個月大女兒身上，抓住衣領或掐住脖子，高舉後摔在床上。該年幼生命不僅未獲取父親關愛，反遭親生父親扼殺，令人髮指、惡性匪淺。龍在偵審中還飾詞卸責，未見悔悟之心，也未取得妻子原諒。依故意對兒童犯傷害致人於死罪10年6月、遺棄屍體8月，應執行10年10月

陳女則依遺棄屍體處6月，故意對兒童犯遺棄致死罪無罪、林姓小三遺棄屍體5月、緩刑2年，需向公庫支付5萬元。法院指出，陳女是否犯故意對兒童犯遺棄致死罪，檢方未提積極事證，至於林姓小三是臨時被通知，龍還謊稱屍體是弟弟的兒子，她事後也主動坦承犯案，因此給予緩刑機會。