本土疫情延燒，疫苗一劑難求，台北市15日開放85歲以上長者預約施打，有數家洗腎中心指出，因衛生所、健康服務中心未收到公文，因此不能將開瓶後的剩餘疫苗，提供給其他符合對象的施打，只能作廢，讓眾人直呼太浪費。但多家健康服務中心澄清，市長柯文哲已在日前授權，指開封後的疫苗若有剩，可供第1至7類對象進行施打。

台北市長柯文哲日前指出，1瓶疫苗可打10個人，若使用1c.c.的針具便可減少浪費，讓更多人接種。考量預約制會有未到的狀況，若現場疫苗開封後仍有剩，會授權各診所自由運用，讓符合資格的人施打。

卻有士林區洗腎中心的醫護指出，由於洗腎中心為非合約診所，施打名單倚靠中心造冊，若有病友不願施打，就會出現疫苗剩下的情況，但無論詢問士林區健康服務中心或是衛生局，都只得到「無公文不授權」的答案，甚至傳出只有士林區無公文的消息，即便護理師辛苦省下多餘劑量，想給符合資格的施打，卻因公文碰釘子，只能忍痛丟掉。

對此，士林區健康服務中心主任呂秀蓉澄清，應是訊息傳遞錯誤，因為市長已在日前強調，開封後的疫苗，合約診所可自行為符合資格的民眾接種，由於洗腎中心屬非合約診所，剩餘疫苗可對內給其他病友或醫事人員施打，且就她所知，目前都無浪費的情況發生，相信是誤會一場。

呂秀蓉說，疫苗已成為戰備物資，政府不可能容許有任何浪費的狀況發生，因此才會請洗腎中心精準造冊，讓衛生局評估後才發放疫苗，照理來說都能打完，即便有剩也無須公文就能對內自行運用，未來會加強與診所、洗腎中心間的溝通，也請護理長前去關切，希望誤會早日解開。