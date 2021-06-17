高雄市一名女子小玲（化名）因患有不孕症而與前夫離婚，但小玲卻發現前婆婆與前夫四處在鄰里間散播此事，怒控兩人妨害名譽。一審判處兩人無罪，經上訴二審，高雄高分院認為女子無法生育不會有負面評價，反而會博得同情，維持無罪判決。

檢方起訴指出，小玲的前夫與婆婆於2019年2月間在其家門前散布「她不孕」，又，同年3間兩人又於彩卷行中討論她不孕，在不特定之可共見共聞的公共場所散步上述話語，已貶損小玲的名譽。

小玲的前夫於問訊中坦承有說出該話，但否認有誹謗的行為，辯稱，當時他在向母親解釋與小玲離婚的理由，只是陳述事實，並沒有詆毀與散布於眾的意圖，也因為小玲在一旁謊稱是他騙離婚，為求自保他才說出「小玲不會生」這番話。

小玲的前夫與婆婆均表示，不會生是中性詞彙，不帶有貶抑與負面評價，一般人聽聞他人有不孕的情況，大部分都是感到惋惜與同理，此話也不會對於小玲的人格、社會地位以及道德形象造成損傷。

橋頭地院一審判兩人無罪，經檢方上訴，高雄高分院法官認定，小玲的前夫說出不會生是出於善意，亦是為求自我辯白；而小玲的婆婆說出「不會生」，則是小玲先向她指控離婚是被其兒子騙，為求護子，才語氣強烈，法官認定，其婆婆確實有公然嘲諷小玲不會生育，但該言語並未對小玲的人格、社會地位等造成損害，也不能認為屬於負面與貶抑的評價，並無法以誹謗罪相繩。駁回檢方上訴，維持原判。