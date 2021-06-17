NBA今天公布年度新人王，黃蜂菜鳥「球弟」拉梅洛鮑爾，力壓灰狼狀元郎愛德華茲，勇奪新人王頭銜。

拉梅洛鮑爾在去年選秀會以探花身分加盟黃蜂，本季打了51場比賽，場均15.7分，全聯盟排名54，5.9籃板全聯盟名列56，6.1助攻聯盟排名17，球員效率指數17.61，聯盟排名59，各項數據在所有菜鳥當中都名列前茅。

愛德華茲以狀元郎身分加盟灰狼，打滿整季72場比賽，場均19.3分、4.7籃板、2.9助攻、效率指數13.95，當中僅得分優於拉梅洛鮑爾，其他數據都不如球弟。

拉梅洛鮑爾在99張選票中獲得84張第一名選票，拿下465分；愛德華茲僅獲得15張第一名選票，309分遠不如拉梅洛鮑爾，排名第二；國王哈里伯頓114分名列第三，活塞沙蒂貝3分排名第4，其他菜鳥球員都沒有拿到選票。

拉梅洛鮑爾幫助黃蜂打進附加賽，雖然無緣季後賽，但他的優異表現獲得老闆「籃球之神」喬丹的賞識。喬丹表示，「拉梅洛的適應能力比任何人都來得出色，期待他在新球季能有更好的表現。」

黃蜂總教練波雷戈強調，拉梅洛鮑爾表現得不像是19歲的年齡，這在競爭強度如此高的NBA都是很少見的。