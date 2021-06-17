AZ疫苗15日起開放高齡長者施打，2天傳出13名長者接種疫苗後猝逝，震驚外界，不少民眾猶豫該不該讓家中長輩打疫苗，台大知名感染科權威教授李秉穎表示，從數據上來看，其實沒有出現危險訊號。

15日起75歲以上長者開打AZ，截至今天上午累計13人打疫苗後死亡。（中時新聞網製圖）

台大兒童醫院感染科醫師李秉穎今上周玉蔻電台節目時被問及，AZ大規模開打後頻傳長者猝死，是不是顯示AZ疫苗不適合長者施打？李秉穎表示，打疫苗出現任何不良反應、甚至死亡，不一定有因果關係，可能是時間關係，因為老人猝死都與心血管疾病或腦中風有關，因此這個問題要用科學態度來解釋，他表示，以民國109年統計，75歲以上老人有140萬人，死亡人數為9萬5千多人，等於每天有260個75歲以上長者過世。

李秉穎指出，現在每天7、8萬名長者接種疫苗，與109年平均死亡率相比，「可預期7、8萬個長者中，一天會有14人過世，但以昨天死亡人數11位來說，沒有超過預期值。」所以李秉穎指出，疫苗不良反應或死亡率並未高於未打疫苗者，「沒有發現危險訊號」。

同時，李秉穎表示，以學理上來看，疫苗會讓一個人突然死亡的原因，就是過敏性休克，往往在接種30分鐘內發生，但以昨天案例的情況，都不像是過敏性休克。

外界質疑，老人身體虛弱，是否能承受的了AZ副作用？李秉穎表示，這也就表示老人家更禁不起新冠病毒，由於長者免疫系統老化，抗體生成性不佳，不良反應反而更少，較不容易出現副作用。