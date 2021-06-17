本土疫情延燒，各行各業持續受到衝擊，也連帶影響就業市場的工作機會，勞動部表示，明(18)日將針對「安心即時上工計畫」的調整進行正式公告，包括放寬申請資格、延長參加計畫時數、提供防疫津貼及增加線上申請等4項措施。

為協助受疫情影響導致收入減少的部分工時勞工及非典型勞動者，「安心即時上工計畫」由地方政府及中央部會提供符合公共利益的計時工作，並核給工作津貼，每月最高可領1萬2800元，民眾可向居住附近的公立就業服務機構申請登記。

勞動部勞動力發展署發展創新中心主任游明鑫表示，為因應今年本土疫情的衝擊，影響層面更為廣泛，因此針對「安心即時上工計畫」的申請條件做鬆綁與其他調整。

首先，參加該計畫的人由原本限定於申請登記日前1年內須有勞保或就保投保紀錄，改為不限投保資格，只要年滿15歲國民或與在中華民國境內設有戶籍的國民結婚，且獲准居留依法在台灣地區工作的外國人、大陸地區、香港或澳門居民，都可以申請參加。

其次，原規定每人每月最高工時80小時，每人最長補助6個月，修改至明年6月30日計畫截止前，每月最高核給80小時，每人最長以960小時為限，曾申請過本計畫的勞工可再次申請參加剩餘時數；至於正在上工的民眾可繼續累計上工時數，不必再重新申請推介。

第三，因為地方政府提供的有些職缺和防疫服務有關，民眾擔心會有染疫風險，如工作內容涉及嚴重特殊傳染性肺炎接觸風險者，將依每月工時最高80小時計算，每人每月可領2000元的防疫津貼，依實際上工時數按比例核給。

第四，呼籲民眾優先以網路申辦、郵寄、傳真、電子郵件等方式寄送申請登記表，假設民眾不方便用以上方式申請，請電洽最近的公立就業服務機構預約排程，進行分流送件，非必要請勿到就業中心現場，以避免群聚風險。