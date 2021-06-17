6月國際銅價跌破1萬美元大關，16日英國倫敦金屬交易所(LME)銅3個月期貨及現貨雙雙上漲，仍未重新站回1萬美元大關，線纜業6月計算電力線纜、漆包線、銅材等報價都用5月LME銅均價10,183.97美元計算，雖比去年同期幾乎倍數增長，今(17)日線纜類股價在華新領頭下跌下，目前僅大山逆勢上漲。

業者指出，線纜業上市公司計算電力線纜、漆包線及銅材價格，都是依據前1個月的LME銅均價計算，4月銅均價9,335.55美元，比去年同期5,048.25美元，年成長84.93％，加上台商回流設廠，政府推動離岸風電而重新架設升壓站，也需要電力線纜，使得華電、華新、大亞、華榮、宏泰及合機等廠商陸續都取得台電標案，今年也陸續交貨給台電，帶旺線纜業上市公司5月營收全面成長。

業者指出，LME銅價從6月3日跌破1萬美元大關以來，呈跌多漲少，LME16日3個月期貨收盤價9,667美元，單日上漲97.5美元，漲幅1.02％；現貨收盤價9,638.25美元，上漲100.75美元，漲幅1.06％。然而5月LME銅均價10,183.97美元，與去年同期的5,233.82美元相比，成長94.58％。

業者坦言，目前銷售一切正常，不過部分建商因疫情而放緩建案興建速度，部分建案暫時停工而影響電力線纜拉貨。