IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)受惠需求暢旺及漲價效應顯現，2021年迄今營運表現優於預期。美系外資看好在高毛利的ABF載板需求驅動下，6月營收可望續創新高，帶動第二季營收季增達1成，下半年品組合及價格改善可望加速，持續看好後市表現。

欣興股價自5月中85.2元波段低點起漲，8日觸及135元新高、半個月飆漲近6成，近日於124～132.5元區間高檔盤整，今（17）日續開高穩揚，最高勁揚4.37％至131.5元，早盤維持逾3.5％漲幅。三大法人上周合計賣超9210張，本周迄今反手回補2086張。

欣興5月自結合併營收創80.25億元新高，月增2.03％、年增8.72％，累計前5月合併營收377.15億元，年增6.97％、續創同期新高。首季歸屬母公司稅後淨利達21.83億元，季增6.55％、年增達4.72倍，改寫歷史次高，每股盈餘（EPS）1.49元，優於市場預期。

欣興亦持續追加投資擴產力道，公司5月底通過再追加資本支出預算約73.85億元，將金額自約270.86億元增加至344.71億元，並將預計明年進機的長交期設備採購訂單金額三度追加約46.78億元，自約115.04億元增加至161.82億元，於今年先進行下單作業。

美系外資先前出具報告認為，受惠高毛利的ABF載板需求帶動，欣興5月營收優於預期，看好6月營收續創新高，帶動第二季營收季增達1成，毛利率亦可望提升，僅匯率為潛在不利因素，下半年產品組合及價格改善可望加速，維持「優於大盤」評等、目標價168元。

另一家美系外資亦出具報告認為，由於高階ABF載板產品良率提升不易，欣興與同業未來幾年的積極擴產計畫合理，預期今年ABF載板平均價格（ASP）將上漲1成、明年漲逾1成。BT載板下半年旺季需求展望樂觀，非ABF載板業務獲利亦可望轉佳。

美系外資看好高階產品貢獻增加，帶動欣興ABF載板毛利率強勁提升，配合楊梅廠新產能提前於2023年開出，樂觀看待欣興未來幾年的平均價格及毛利率上升趨勢，將2021～2023年獲利預期調升3％、5％、24％，維持「買進」評等、目標價自170元升至180元。