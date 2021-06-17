在大型權值股領跌下，日本股市17日走弱。早盤結束時，日經收28,906.75點，跌384.26點或1.31%。東證則收1,960.69點，跌15.17點或0.77%。

因新冠疫情趨緩，景氣復甦狀況不錯，美國聯準會也釋出，可能會提早一年，就是預計將在2023年升息訊息。

IwaiCosmo證券認為，日股對聯準會以及美股表現反應過度，因此才會大跌。不過，這也是情有可原，因為17日美股應該也會開低，因為前一日還沒有消化完這升息消息。

軟銀集團跌2.01%，而晶片相關類股愛德萬測試跌3.4%，東京威力科創跌0.78%。同時，村田製作所跌2.77%，索尼也跌2.15%。

不過，美國公債殖利率上升，日本金融族群跟著上漲。

保險業者T&D Holdings與第一生命控股在日經指數中漲幅最大，分別上漲3.72%與3.13%。至於三菱日聯金融集團漲1.28%，三井住友金融集團也漲1.04%。

正面臨公司治理危機的東芝股價漲1.05%，華爾街日報曾報導，東芝董事長表示，在重組董事會與任命新執行長之後自己將會卸任。