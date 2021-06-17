北市府在萬華區剝皮寮設快篩站，周邊店家與居民受到影響，近來萬華確診數下降，台北市議員郭昭巖17日表示，已有300多人連署，盼市府遷離快篩站，否則附近店家房租照繳、員工薪水照付，都快撐不下去了。市府對此回應將討論。

萬華剝皮寮快篩站設置超過1個月，郭昭巖指出，當初設立時，因鄰近學校，令家長相當擔心打爆服務處電話陳情，全力要求消毒，後來學校停課才平息風波。

郭昭巖表示，剝皮寮周邊店家和居民因為快篩站進駐，大受影響，房租要繼續繳，員工薪水照付，住戶出門還是覺得很有風險，從近來確診數據來看，萬華個案已降下來，民眾希望市府苦民所苦考慮撤掉快篩站。

她說，如果一定要在剝皮寮繼續設快篩站，市府要跟民眾對話，加強消毒或把生活動線有所區隔，並提出相關補償措施，萬華是重災區應該要優先施打疫苗，另包括產業振興，未來要投入更多資源。

郭昭巖透露，三水街與廣州街附近的居民，已有300多人連署盼市府撤離快篩站。