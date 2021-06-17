本土疫情延燒，總統蔡英文表示、從中央到地方、政府到民間，會不斷調整出最適合的戰鬥隊形，確保台灣不會被病毒打敗；對此，前立委孫大千今(17)日就在臉書上表示，蔡英文近來頻頻出來「信心喊話」，但殊不知她所說的每一句話都在打臉自己。

孫大千首先提到疫苗的問題，指出現在不是老人家不願意打疫苗，而是台灣的疫苗根本不夠，有一些縣市甚至要87歲以上的長輩才能有機會打到疫苗。蔡英文竟然還有臉去拜託各位老人家，趕快去施打疫苗。「這不是一件很可笑的事嗎？」

其次，孫大千指出民進黨政府在這一年多來的「超前部署」，政府有一年多的時間可以採購準備醫院的基本耗材和各項儀器，可是只會吹牛內宣，對於提升整體醫療能量的工作卻被死當。民間都比政府有效率，蔡英文現在還有臉去感謝民眾出錢出力。「這不是一件很諷刺的事嗎？」

最後，孫大千指出目前行政院所推出的紓困方案，它完全無法涵蓋全部急需救助的基層民眾，導致民間怨氣高漲，罵聲不斷。蔡英文居然還可以當作沒事，呼籲符合資格的民眾及業者趕快申請。「這不是一件很可惡的事嗎？」