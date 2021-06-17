美國職籃季後賽第二輪進入白熱化，除了西區鳳凰城太陽與丹佛金塊的系列賽由太陽直落四率先晉級分區決賽以外，另外三個系列賽可說是打得難分難解！猶他爵士與洛杉磯快艇戰成2:2、費城76人與亞特蘭大老鷹也是四場勝負各半，至於布魯克林籃網以及密爾瓦基公鹿的對戰目前由籃網以3勝2負取得對戰領先優勢，台灣時間週五(6/18)上午08:30將在公鹿主場進行系列賽第6戰，接著讓我們以『外線能力』以及『內線能力』兩大面向分析籃網和公鹿的對戰。

以本季例行賽來看，兩隊的外線能力都算聯盟頂級，公鹿場均可以投進14.4顆三分球聯盟第5、三分命中率38.9%與爵士並列聯盟第4；籃網場均投進14.2顆三分球聯盟第7、命中率39.2%僅次於快艇，是聯盟第2準的球隊。令人意外的是公鹿進入季後賽後，三分外線突然失靈，尤其是第二輪與籃網對戰的5場比賽，場均三分球進不到10顆，命中率也不到三成。相較之下籃網的外線維持著例行賽出色的水準，公鹿若是持續找不到準星，系列賽將凶多吉少。

籃網陣容由哈登(James Harden)、杜蘭特(Kevin Durant)以及厄文(Kyrie Irving)三大球星組成，三星進攻模式以投射為主，就連本季從活塞迎來的昔日禁區猛獸葛萊芬(Blake Griffin)如今受限於年紀與體能，也是外線出手多於內線，整體來說籃網季後賽在油漆區出手的佔比僅34.4%聯盟最低。反觀外線發揮不彰的公鹿有把握禁區優勢，在油漆區出手佔比高達45.5%排名全聯盟第4。另外，籃板數量也是內線能力的一大指標，季後賽公鹿場均可以摘下52.5顆籃板聯盟第一，而籃網場均輸公鹿接近10顆之多。

本系列賽的勝負關鍵直接聚焦在籃網的外線，因為籃網只要手風不順，他們的身材和陣容是沒有本錢與公鹿在籃下攪和的。公鹿方面的第一要務是鎖死籃網投射，若是讓籃網外線出手順暢，則公鹿要用內線的2分去追上籃網的3分簡直天方夜譚。本系列賽前5戰全部都是由主場球隊拿下勝利，值得注意的是公鹿在3、4兩戰的主場都將籃網得分壓制在百分之內，看好週五之役公鹿會力拚防守在主場扳平戰局。在如此防守至上的局面，大小玩法的『小分』選項也是不錯的標的。