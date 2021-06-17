美國總統拜登與俄羅斯總統蒲亭今天在瑞士日內瓦舉行兩人首度峰會。白宮官員說，拜登送給蒲亭1座美洲野牛水晶雕塑和1副訂製的飛行員太陽眼鏡。

美國政府於2016年將美洲野牛定為國家哺乳動物。美國媒體「財經內幕」（Business Insider）報導，白宮官員說，這座水晶雕塑由紐約州的斯托本玻璃公司（Steuben Glass）製造，「莊重地呈現我國最具威嚴的哺乳動物之一，代表了力量、團結與堅韌」。

水晶雕塑安放在櫻桃木底座上，帶有向美國首位總統華盛頓（George Washington）致敬之意，美國人對他少時砍倒櫻桃樹並勇於認錯的故事耳熟能詳。這件作品還包含1塊紀念拜登上任後首度面會蒲亭的牌子。

飛行員太陽眼鏡是拜登外出愛戴的配件，他送給蒲亭（Vladimir Putin）這副眼鏡，是由美國倫道夫公司（Randolph USA）生產。

拜登與蒲亭在兩國關係處於緊張狀態時碰面，拜登希望彼此恢復「穩定、可預期」的關係，同時採取與前總統川普對俄羅斯軟性作風不同的做法。