中新網17日報導，山西省忻州市代縣大紅才鐵礦「6·10」透水事故現場指揮部證實，經過不分晝夜6天多緊張救援，16日晚間找到最後2具遺體，13名受困工作井礦工全部罹難，遺體悉數升井，事故救援工作結束，事故調查工作隨即展開，礦主等13人已遭到刑事拘留。

大陸新浪網報導，災變透水是因為常年下雨，周圍各個山的雨水沉到地底下，形成一個巨大的水包，鑽探時把水包鑽破了，這叫透水。

中新網報導，整個救援過程中，中國應急管理部和省、市、縣緊急調集國家礦山應急救援大同隊、汾西隊、華陽隊、大地特勘隊和太鋼隊等地方專業救援隊及山西武警、消防等救援隊共計1084人，水泵69台（套）、高壓排水管1.8萬米以及生命探測儀、皮划艇、潛水裝具等裝備夜以繼日開展搶險救援，後勤保障和醫療救助工作同步進行。

據統計，累計巷道排水斜長346.25米，井下水位垂直下降40.3米。罹難人員善後工作截至16日晚，已完成11名遇難人員DNA檢驗鑒定。

截至今天，公安機關已對13名嫌疑人刑事拘留。事故調查工作已全面展開。山西省忻州市代縣聶營鎮大紅才鐵礦4號井10日發生透水事故，有13人被困。

新浪網報導，2021年鐵礦石價格飛漲，大陸鐵礦石開採急劇上升。礦業真的很賺錢，但是風險大，工人、礦老闆承受精神壓力很大。曾任工頭的網友透露：「工人全沒買保險、不到工人下班時聽到鈴聲響，嚇得趕緊往井口跑。那種擔驚受怕的日子只有親身體會了才知道。」

據報導，正規煤、鐵、金礦和鋼鐵廠一線工人，確實累，確實苦，確實危險。工資都是非常高的。礦上下井的工人和鋼廠一線工人，都在市區買好幾套房子，而且消費也高。但願意下井的年輕人也不多了。2020年在山西下井的臨時工基本上是一天350元（人民幣，下同），時間長，工作累，一般年輕人真幹不了，基本上都是上有老下有小，50多歲也不少。2021年漲工資了一天370元。很多礦工提著腦袋掙錢，山東華源礦2007年透水事故，一次死亡接近200人，多數長眠千米地下了。