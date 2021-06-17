彰化縣議員曹嘉豪表示，彰化縣衛生局長相當專業，「加大匡列、加速採驗」是成功的關鍵，在掌握居隔數與傳染鏈，就能將感染源掌控下來。（本報資料照片）

院長曾孔彥表示，感謝曹嘉豪議員及賴志銘鄉代的愛護，捐了2000瓶人蔘滋補液給醫院，讓體力面臨挑戰的醫護人員可以補充能量，醫護人員感恩於心，一定會堅守前線，也希望民眾當醫院的後盾。（議員提供／吳建輝彰化傳真）

彰化醫院動員整間醫院超過百名醫護，由各科醫師、護理師輪流出動，甚至連行政人員也投入其中。（本報資料照片）

新冠肺炎疫情嚴峻，彰化縣政府努力了將近１個月時間，16日終於迎來「嘉玲」，彰化縣議員曹嘉豪得知後相當感動，當天便號召幾名好友，短短1天時間募集了2000瓶的「養氣人蔘滋補液」，17日親自送到部立彰化醫院，希望為彰化「嘉玲」補氣。

彰化新冠肺炎疫情嚴峻，確診人數累積251人，拚了1個多月迎來「嘉玲」讓大家鬆了一口氣，彰化縣加大匡列、採檢數，短短1個月普篩超過4萬人，251個確診者有67個是縣府掌握的居家隔離個案，王惠美也說，嘉玲只是逗點，不是句點，提醒大家仍不能鬆懈。

彰化縣議員曹嘉豪表示，彰化縣衛生局長相當專業，「加大匡列、加速採驗」是成功的關鍵，在掌握居隔數與傳染鏈，就能將感染源掌控下來，即使發病也不會有足跡，精準的人流管控才造就今天「嘉玲」的好成績。

曹嘉豪說，當然除了縣府團隊努力，最重要的還是在1線治療與賣命的醫護人員，彰化醫院配合縣府「麗園專案」，派員戶外篩檢，動員整間醫院超過百名醫護，由各科醫師、護理師輪流出動，甚至連行政人員也投入其中，也感謝大村鄉民代表賴志銘、全家便利商店等友人共同響應。

院長曾孔彥表示，感謝曹嘉豪議員及賴志銘鄉代的愛護，捐了2000瓶人蔘滋補液給醫院，讓體力面臨挑戰的醫護人員可以補充能量，醫護人員感恩於心，一定會堅守前線，也希望民眾當醫院的後盾。