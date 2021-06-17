近日台灣大規模開打日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，不過卻相繼傳出疑似施打疫苗後過世案例，知名作家苦苓也透露自己86歲母親也去打疫苗了，當天半夜出現發燒、咳嗽等情況，他建議大家先備好退燒藥，並分享10項注射疫苗要注意的事項，「請不要驚慌！打疫苗或許會有副作用，但如果不打更危險」。

苦苓透露86歲母親15日施打了AZ疫苗，當天深夜忽然發燒、咳嗽、全身痠痛，非常難過，幸好隔天早上吃了退燒藥後就好轉，因此建議大家家裡還是先備妥退燒藥。

苦苓呼籲輪到就去打疫苗，不打更危險。(圖／翻攝自苦苓臉書)

而他也整理台北護理大學陳美麗教授提供的「注射疫苗前後應注意事項」，分享給大家，像是打疫苗當天一定要吃早餐、注射前1至2小時喝200至300毫升的水，記得放涼了喝，避免高溫造成假象發燒。

還有回家後24小時內，除了睡覺、或是心臟腎臟問題限制以外，盡量每小時喝200～300CC的水，如果出現發燒情況，可先物理性退燒（溫水擦拭身體、通風、多喝水），如果無效再吃退燒藥，

苦苓也表示，「打疫苗或許會有副作用，但如果不打更危險，請鼓勵家中長者如果輪到了一定要去打」。

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