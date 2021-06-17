《MLB推薦賽事: 6/18(五)，08:10 芝加哥白襪＠休士頓太空人》美聯西區強權休士頓太空人本季主場戰績強勢，主場9個系列賽只有面對聖地牙哥教士以1勝2敗居下風，其餘8個系列賽全數勝出。本週末太空人將在主場與美聯中區龍頭芝加哥白襪進行四連戰，來訪的白襪不僅擁有美聯最佳的先發投手防禦率(2.98)，打線也集結一票強悍的古巴強打者，太空人勢必得花一番功夫才能守住主場城池。

太空人季初受到多名主力感染新冠肺炎影響，打擊較為沉寂。所幸傷兵陸續歸隊後，進攻端逐漸展現強大的破壞力，目前團隊打擊率0.274、團隊上壘率0.344、團隊攻擊指數0.789等進攻指標皆高居美聯之冠。今年打線完整的太空人，陣中已有4名打者全壘打突破兩位數，得點圈有人的團隊打擊率也高達0.266(美聯第二)。在打線串聯度佳、長程火力也有一定水準的兩大優勢下，太空人本季場均得分高達5.51勇冠全聯盟，團隊淨勝分+86在美聯也僅次於白襪與光芒，絕對是聯盟中最剽悍的打線之一。

白襪打線不如太空人完整，但分居3、4棒的孟卡達(Yoan Moncada)與阿布瑞尤(Jose Abreu )兩名古巴強棒打點能力了得，今年已合計貢獻81分打點。

而同樣來自古巴的明星捕手葛蘭多(Yasmani Grandal)本季打擊率雖然不到2成，但靠著精準的選球能力選到聯盟最多的52次保送，同樣替球隊在進攻端製造不少得分機會。此外，開季才打破MLB連續打數安打紀錄的「賓士哥」梅賽德斯(Yermin Mercedes)，穩定地火力輸出也擠身中心打線，是白襪本季意外的收穫。

太空人此戰預計推出烏奎迪(Jose Urquidy)先發，烏奎迪本季防禦率3.77中規中矩，但被長打過多的問題依舊存在，尤其是他使用比例第二高的滑球，本季已經挨了4發全壘打，此戰面對白襪的重砲群，必須控制好進壘角度，才能避免被狙擊。而白襪將會由賽斯(Dylan Cease)領銜主投，賽斯本季出賽13場繳出4場優質先發，但這4場優質先發分別是面對老虎(2場)、金鶯與紅人這三支戰力較差的隊伍所獲得，面對中高階打線時表現不盡理想，近兩場面對印地安人與洋基，共主投7.2局就掉了11分之多，此戰恐難壓制太空人的火力。

烏奎迪雖然較容易挨轟，但表現相較於賽斯仍穩定不少。另一方面，白襪打線近期較多傷兵，打線深度勢必受到影響，此戰太空人在進攻端佔有絕對優勢，因此筆者看好太空人能在系列賽首戰旗開得勝，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。