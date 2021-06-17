由於美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)提前了比預期快得多的速度加息，令收益率和美元大幅上漲，令使以美元計價的金屬價格更高，對其他貨幣持有者的吸引力降低，致周四(6/17)倫敦(LME)基本金屬價格大多下跌。

周四截至台北時間11:35，倫敦金屬交易所(LME)指標期銅下跌1.13%，報每公噸9,558美元，盤中最低一度跌至每公噸9,415美元低點。(商品行情網)