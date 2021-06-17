工具機持續復甦，亞崴(1530)前5月營收年增率超過2成，目前現階兩岸合計在手訂單約15～16億元，接近2018年前一波高峰時水準，法人估計，每季營收預計可有9～10億元，但原物料交期拉長與船期仍是影響營收成長的干擾因素。

亞崴今年以來，除了2月過年因素外，每月營收都維持正成長表現，主要大陸需求從去年下半年開始浮現，目前每個月新接訂單兩岸合計約有4億元，在手訂單已達15億元以上。

不過，今年以來原物料大漲及船運一直困擾外銷廠商。亞崴大型機台(龍門機)透過用散裝船，除了運價大漲，也面臨缺櫃問題，導致有訂單卻無法順利完全出貨，必須視船期而定，也影響營收認列。

原物料不但大漲，還是缺料情況，主要螺桿線軌跟鑄件，螺桿線軌漲幅已達3成，鑄件漲幅約10％，原物料交期至少要等4到8個月。因為原物料跟缺櫃影響，目前公司接單也要半年以上才能交貨，也導致雖然訂單有些排到明年，但現階段接單也相對保守。

因應原物料漲價及台幣升值，亞崴今年已經調高兩次價格，年初漲幅5～8％，4月漲幅5～7％，整體漲幅約10～15％，不排除第三波調漲。