近日全國發生多起高齡者施打疫苗後死亡的案例，高雄潘姓老翁15日上午接種疫苗後，雖然沒有發生暈針、身體不適的反應，卻在17日深夜死亡，消息一出，導致許多年長者恐慌，原先有意願施打疫苗的民眾也大大減少，高雄三民國小施打站17日規畫300位民眾接種，但前來施打疫苗的人數卻大約只有50人。

高雄高齡90多歲的潘姓老翁15日上午施打疫苗後，無特別不適反應，卻在17日深夜身體出現不適症狀，由家屬陪同緊急就醫，到院急救後仍不治，經過診斷疑似為心肌梗塞所致。

潘姓老翁接種疫苗後身亡的消息，似乎影響安排在17日接種民眾的意願，記者實地走訪高雄三民國小施打站，前來接種疫苗的民眾零星，原先規畫民眾報到完在學校大玄關集體接種疫苗，但由於前來接種的人數零星，改在玄關兩側的走廊施打。

衛生所人員解釋，因為人數較少，兩側走廊還容納得下，且前來施打疫苗的民眾都是年長者，可以讓長輩報到完直接就近施打，原先預計三民國小接種站17日上午安排300位民眾施打疫苗，但因為高雄天氣不佳，一直下著大雨，讓民眾前來施打疫苗的意願降低。

帶著87歲父親前來接種疫苗的楊姓民眾表示，她也有看到高雄有發生打完疫苗死亡的新聞，多少會有點擔心，但她認為接種疫苗有風險，沒接種也有風險，只是打疫苗出問題的案例，就像「愛國獎券」中獎機率一樣相對較低，所以選擇帶父親來施打。

根據高市府衛生局統計，全市87歲以上長者疫苗施打前2天累計完成1萬6538人，首日1萬896人，次日天5642人，兩天累計接種率達51.8%，但先前表態願接種長者有2萬3830人，按照衛生局規會17日約有4400人施打疫苗，再扣除今天因故未到場施打的民眾，計算下來將會有超3000位民眾原表態有施打意願，但最後臨時缺席。