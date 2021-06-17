淡水古蹟博物館在防疫休館期間推出「沒人在乎的淡古事件簿」系列影片，讓民眾在家逛歷史文物。首集影片跟風夯劇《火神的眼淚》，特別介紹古蹟中的防災設備，包含：紅毛城中的搖桿式火災警報器、前清英國領事官邸「波浪形鐵板拱構造」及滅火器，一窺古時的防災規畫。

疫情升溫，全台警戒升至第三級，全國休閒娛樂場所關閉。新北市立淡水古蹟博物館即日起推出「沒人在乎的淡古事件簿」系列導覽影片，影片由館內的專業導覽員使用華語、閩南語、日語、英語等語種，介紹淡水紅毛城、前清英國領事官邸、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮臺、淡水海關碼頭及淡水日本警官宿舍等古蹟小秘密。

淡水古蹟博物館指出，「沒人在乎的淡古事件簿」首支影片主題，是介紹淡水紅毛城主堡2樓露台的搖桿式火災警報器，古代的火災警報器，外觀為紅色圓形的警報器，被藏置於門後，不同於現代的按壓式，而是採手動轉圈，特殊的警鈴聲在影片中首次曝光，響徹雲霄。

淡古表示，除淡水紅毛城的警報器外，前清英國領事官邸1樓左右迴廊與室內部份天花板採「波浪形鐵板拱構造」，是19世紀末的新興建築技術，具防火功能，還藏有1個英國製滅火器，上面以英文標示使用說明，雖然1949年製造的滅火器已無法使用，仍可一窺當年對防災的重視。

淡古館長黃麗鈴表示，認識古蹟的方式百百種，淡水古蹟博物館一直透過不同方式及媒介，讓大家了解歷史。目前正處於全民防疫期，不能外出遊玩參觀，淡水古蹟博物館以線上影片來幫大家解悶，並利用各種語言分享秘辛，只要在家裡動動手指、滑滑手機就能認識更多的古蹟風貌。

黃麗鈴補充，影片由館員親自上陣演出，內容活潑有趣，歡迎有興趣的人上YouTube官方頻道收看，若影片還無法滿足，推薦至數位博物館觀看3D室內及戶外空間環景影片，更身歷其境。