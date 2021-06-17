2020歐洲國家盃足球賽，因為疫情延宕一年終於在上週末順利登場，24支球隊全部亮相後，可以來簡單總結第一輪的各種狀況。

意外：本屆歐洲盃的第3場比賽就出現重大意外，丹麥的中場核心艾里克森（Christian Eriksen）在上半場結束前突然倒地昏迷，心跳一度停止，所幸經過搶救送醫後情況穩定。這場丹麥對芬蘭的比賽在中斷約2小時後繼續舉行，結果芬蘭靠著一次反擊取得全場唯一的射門機會就進球，1：0爆冷戰勝丹麥。丹麥球員在幾天後發表聲明，表示歐洲足聯當時只給他們兩個選擇，一是繼續比賽、二是隔天中午回來比賽，但丹麥球員在經歷隊友生死關頭的意外後，心情很難馬上平復回到比賽狀態，當天晚上可能也難以入眠，所以兩個選擇對丹麥球員來說都是艱難的，最終爆冷輸球也就不令人意外了。

冷門：足球比賽出現冷門是常態，除了芬蘭爆出第一個冷門外，E組的兩場比賽都令球迷跌破眼鏡。奪冠熱門球隊之一的西班牙，在首場小組賽佔有89%的控球率，全場954次傳球，射門17次命中5次，但最終與瑞典互交白卷，0：0握手言和；另外，擁有世界足球先生萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）的波蘭，在與斯洛伐克的比賽中也空佔數據上的優勢，但在中場大將科里喬維亞克（Grzegorz Krychowiak）被紅牌罰下後，以1：2不敵斯洛伐克，出線前景打上大大的問號。

紀錄：36歲的C羅納度(Cristiano Ronaldo)用行動證明他不是寶刀未老，根本是青春永駐。雖然C羅已不像年輕時的滿場飛奔，但他更有智慧地節省體能，並且能在關鍵時刻起到關鍵作用，在與匈牙利的比賽陷入膠著之際，Ｃ羅在87分鐘罰進12碼，並且在終場前與拉法席爾瓦（Rafa Silva）的二過一配合後晃過門將射入空門，個人獨中兩元帶領葡萄牙以3：0大勝。C羅累計在歐國盃攻進11球，打破法國皇帝普拉提尼（Michel Platini）9球的紀錄，他同時創下連續5屆歐國盃(2004至2020)進球、連續9個國際大賽(歐國盃+世界盃)進球、以及歐國盃單場進2球最年長球員等多項紀錄。C羅在國際賽的總進球數來到106個，距離世界紀錄伊朗名將阿里戴伊（Ali Daei）的109球只差3球，獨佔紀錄相信只是時間問題。

第2輪冷門之選：最後預測一下第2輪最有可能爆冷的場次，6/18凌晨3點荷蘭對奧地利、6/18 21:00瑞典對斯洛伐克、6/20 03:00西班牙對波蘭。