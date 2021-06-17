國民黨主席江啟臣昨指控經濟部強迫「工業區打國產疫苗」，經濟部事後澄清絕無要求。不過，高市議員陳麗娜今（17）日爆料，雖然經濟部辯稱不會強迫施打國產疫苗，但高雄岡山本洲產業園區的「公費國產疫苗造冊通知」通知，載明「對本園區內員工大規模施打國產疫苗」，說法不僅與經濟部明顯不同，高雄不小心露了餡，讓她怒嗆難道高雄人命比較卑微？

陳麗娜表示，她接獲岡山本洲產業園區員工爆料指出，該園區通知裡面寫明「工業區廠商聯合總會與經濟部工業局向衛福部中央流行疫情指揮中心爭取，即日啟動規劃作業對本園區內員工大規模施打國產疫苗」、「外籍移工可以列入名冊施打中」等語，其中更註明「若廠商從業員工有不願意施打國產疫苗，請勿列入名冊中」，似乎給人「不打國產疫苗就沒得打」的印象。

陳麗娜質疑，難道因為高雄是綠營鐵票區就可以明目張膽把高雄列為國產疫苗的施打實驗場嗎？難道高雄人命比較卑微，不配打莫德納、AZ疫苗，所以只給國產疫苗選項？這是不是又在替民進黨的國產疫苗政策護航，為高端股票製造利多消息？

陳麗娜不滿地說，經濟部雖然解釋沒有強迫工業區打國產疫苗、信函是廠商聯合會所寫，但好幾個工業區都出現類似信函，這根本就是「經濟部主辦、廠商聯合會承辦」的國產疫苗實驗計畫，經濟部東窗事發後竟然甩鍋給產商聯合會，令人對政府的負責能力感到失望透頂。

陳麗娜強調，高端疫苗正在審查，經濟部急著進行國產疫苗施打意願調查，像是為國產疫苗提前做市場調查，如果數字漂亮，也許食藥署更有理由快速通過EUA，實現蔡英文總統國產疫苗7月開打的預言。

陳麗娜認為，如果照經濟部所說大規模施打只能選一種疫苗，那就應該做莫德納、AZ、國產三種疫苗的施打意願調查，哪一種疫苗最多人選，中央就應該去爭取那種疫苗來給員工打，這才是尊重員工的作法。如果單給一個國產疫苗選項，真的很難讓人打消其他諸多聯想。