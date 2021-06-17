日本政府正研擬發行證明已接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的「疫苗護照」，內閣官房長官加藤勝信今天上午說，擬從7月下旬起發行紙本證明，對象為有出國需求者。

朝日新聞報導，加藤勝信上午在記者會上表示，首先將先發行紙本書面證明，也正研擬發行數位證明。

加藤表示，依據預防接種法規定，由市區町村等地方自治體負責接種疫苗與管理紀錄等業務，因此將由這些地方自治體來發行接種證明。

報導指出，日本政府由加藤組成工作小組研擬發行疫苗證明；研議此事主要是為了因應入境外國時會被要求出示疫苗證明，但為了避免因是否接種疫苗在國內產生歧視問題，疫苗證明將以針對出國需求為主。

歐盟將於7月起啟用數位疫苗證書「歐盟數位COVID 證明」（EU digital COVID certificate），建議會員國對已接種者應免於檢測或隔離等旅行限制。

日本放送協會（NHK）報導，日本財經界希望日本政府也儘速對有出國需求的人發行類似的疫苗接種證明。

日本政府研擬在7月中旬到下旬開始發行疫苗護照，制度方面則已大致定案。

對象為持有護照與機票的民眾，由負責接種業務的市區町村等地方自治體基於接種紀錄，發行紙本書面證明；內容記載姓名、國籍、機票編號、疫苗接種日期等資訊。日本政府也正研擬用數位方式申請與發行疫苗護照。

共同社報導，疫苗護照的正式名稱為「新型冠狀病毒疫苗接種證明書」，內容記載的各項相關資訊將會同時使用日文與英文。