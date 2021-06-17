立法院黨團協商 紓困特別預算第3次追加預算案。(陳時中談疫苗採購約從1小時18分起)

台灣新冠肺炎疫情延燒，政府採購的國際疫苗數量和交貨時程引發外界關注。衛福部長陳時中今(17日)列席立法院朝野協商紓困4.0預算案時表示，「以往疫苗的採購當然要表達很抱歉，近來的進貨速度，事實上是慢，但是我們盡力多方溝通」。

今有多位立委追問已有多位長者施打疫苗死亡、國產疫苗申請緊急授權等問題，陳時中表示，以往疫苗的採購當然要表達很抱歉，近來的進貨速度，事實上是慢，但是我們盡力多方溝通，在去年開始時，有一些國家像是美國採取早期研發時全部都鼓勵、補助，設立非常大基金，去做這一件事情，當然他們生技產業有一定強度，那台灣也針對國產疫苗發展相對的路，也選擇幾家，等到進入第一期臨床實驗給予相關獎助，訂定分期補助辦法。

陳時中說，有一些國家採取超量採購，去年我們國外採購和希望國內疫苗自製，事實上也沒有晚，大約在九月底立即加入COVAX平台、10月底跟AZ簽約，本來在今年1月6號本來跟BNT可能會成後來還沒有，到2月8號簽約莫德納，也希望國產疫苗若能夠後來把空缺補起來，但是對於國外採購仍然持續，當然沒像一些國家一開始簽上上億劑疫苗，當然也跟當時的疫情背景有關。

陳時中提到，有一些國家用高價採購，但那是在疫情緊急時用超高價採購，不過這樣背景條件那時候存在，現在也漸漸不存在，現貨市場幾乎難以供應，還是極力跟每一個大廠都維持聯繫，上周我也有跟幾個廠開視訊會議，了解國際狀況，持續做後續1500萬劑準備。

至於外界有覺得數據不夠透明，陳時中說，我們努力把各項數據透明，每天有記者會，滿足民眾需要，當然大家覺得還不夠地方，會盡量改善。

談到國產疫苗部分，陳時中則表示，國產疫苗屬於戰略產業，當然國家要予以鼓勵，但並不代表非要通過不可，需要經過專家審視、數據報告等，在這之前也不方便講會不會過，我們絕對沒有所謂的要護航，希望國內建立生技產業，但產品本身還是要符合實際需要才可以。