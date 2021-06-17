《英雄聯盟》中國賽區(LPL)有17支隊伍，是全球12大賽區中參賽隊伍最多的區域，夏季例行賽總計會有136場比賽要進行。為了妥善安排比賽日程，除了週一至週五，一天會有2場比賽之外，週六或週日，多半會安排3場比賽，並從下午3點開始進行。本週日(6/20) LPL安排3場比賽，分別是LGD戰隊對京東電競、嗶哩嗶哩對蘇寧易購，以及LNG戰隊對皇族RNG。

首先是LGD戰隊對京東電競(JDG)，春季賽戰績4勝12敗、排名倒數第4的LGD，夏季賽在中路選手Xiye加入後，全隊實力有相當明顯提升，夏季賽前2場比賽，對上RA戰隊及UP戰隊，分別以1：2、2：0取得1敗1勝的成績。至於位列四皇之一的JDG，夏季賽陸續以直落2的成績擊敗TT戰隊、滔博電競(TES)，第3場比賽遭到LNG戰隊中路選手icon的頑強抵抗，最終意外以1：2敗給LNG，中斷連勝紀綠。本場比賽，小編認為JDG選手的實力很強，且多半都在LGD選手之上，即便LGD開局有紅/藍方選邊權的優勢，恐怕也難補足雙方選手的差距，看好JDG能以直落2拿下比賽勝利，推薦可買大小玩法－小2.5(局)。

再來是嗶哩嗶哩(BLG)對蘇寧易購(SN)，春季賽戰績6勝10敗、排名第11的BLG，夏季賽前2場比賽即遭遇強敵EDG戰隊、LNG戰隊，雖然兩場比賽都以1：2落敗，但BLG兩場比賽的對手實力都很堅強，能夠在兩隊手中各拿下1局，說明BLG本身實力也不差。至於春季賽戰績10勝6敗、排名第7的SN，夏季賽的情況不佳，前2場遭遇iG戰隊及WE戰隊，同樣都以1：2吞敗，表現差強人意。本場比賽，小編認為雙方實力落差或許沒有莊家預想的大，追求高賠率的朋友，不妨考慮購買不讓分－嗶哩嗶哩勝；另外，從BLG過往的對戰紀錄來看，比賽打滿3局的機會不低，夏季賽目前的3場比賽也都打滿3局，推薦可買大小玩法－大2.5(局)。

最後是LNG戰隊對皇族RNG，春季賽戰績8勝8敗，排名第10的LNG，夏季賽脫胎換骨，前3場比賽對上V5戰隊、BLG及JDG，在中路icon、下路Light兩人輪番的精彩表現下，帶領隊伍取得開季3連勝。至於皇族RNG，春季賽的冠軍隊伍，實力當然不在話下，上路Xiaohu、中路Cryin及下路GALA等人都是目前LPL實力最頂尖、經驗最豐富的選手。本場比賽，論兩隊實力，LNG贏面不高，但LNG實力不弱且開局有紅/藍方選邊權的優勢，若能善用此優勢，有機會在RNG手中拿下1局，推薦可買大小玩法－大2.5(局)。