疫情緊崩、房市也開始拉警報？！代銷「龍頭」中華民國不動產代銷商業同業公會全國聯合會理事長謝坤成今（17）日表示，疫情當前，銀行端已有訊息傳出，有些房貸繳不出來，也已有人要靠賣房度疫情難關，但卻面臨繳交重稅，呼籲房地合一稅2.0暫緩上路。

謝坤成表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，三級警戒期間一延再延，台灣百業遭受莫大衝擊，從銀行端已傳出，房貸族遲（欠）繳情形發生，另有不少休業的店家叫苦連天，有人想賣房度「錢」關，卻卡在「房地合一稅2.0」的重稅在前，他呼籲政府暫緩實施房地合一稅2.0。

謝坤成指出，COVID-19的防疫破口在5月出現，另隨著確診人數的急速上升，政府宣布自5月15日至5月28日實施三級警戒，希望民眾儘量「宅在家」，減少不必要的接觸，不少公司採取分班、分流措施，有些餐飲業則貼出配合政策暫緩營業，或休業的公告。

沒想到，疫情擴散速度太快，政府又將三級警戒延至6月14日，接著再延至6月28日，以為短暫休業的這些業者、民眾，「無薪」時間被迫再延長。

謝坤成說，沒有人想染上COVID-19，但疫情未下降，不少人因為分班分流而薪水減少，另老闆不開店營業，員工「薪情」也不佳，而店老闆沒營業收入，卻還要照繳房租，已經陷入愁雲慘霧的困境。

雖然政府趕緊進行「紓困4.0」，但仍杯水車薪，最近，他從銀行端已經聽到，一些房貸戶有遲繳或欠繳房貸的情形，另有些原先有餘錢買房投資，也因為收入驟減，而想把房子賣掉的情況。

問題是，「房地合一稅2.0」即將在7月1日上路，若持有期間未滿5年，將面臨35~45%的重稅。

謝坤成指出，政府為防錯殺，訂有豁免條款，依據財政部所公布的非自願賣房的排除情形，分別是個人因調職及非自願離職、遭他人越界建屋、依法遭強制執行、因重大疾病或意外需支付醫藥費、持保護令避開家暴相對人，以及繼承房屋後，未經同意遭其他共有人出售房地持分等，都可排除適用重稅。

但政府修法時，根本沒預料COVID-19會如此嚴重，並造成民眾可能要賣房子，才有錢度難關，甚至未來因房貸繳不起，被迫要賣房的情形，他們應是「非自願」，卻不在豁免條款之列。

謝坤成表示，公會絕對贊同政府打炒房的用意，但在疫情的非常時期，「房地合一稅2.0」貿然上路，反而傷民，他呼籲政府也能跟民眾共體時艱，「房地合一稅2.0」應暫緩上路。