台灣原生種小型豬-蘭嶼豬你知道嗎?蘭嶼豬祖先原生活於山林間,因此在飼養上得有些巧思,農委會畜產試驗所臺東種畜繁殖場設計出垂釣消防水袋、鐵鍊加掛玩具球及塑膠管等,並同時定時播放柔和輕音樂等,轉移圈飼的緊迫與不適,兼顧動物福祉。

蘭嶼豬又稱蘭嶼小耳豬、迷你豬、蘭嶼迷你豬,是原產於蘭嶼小體型的小耳豬種,最早起源自達悟族先民馴化之野豬,為台灣國家級保種族群。

臺東場表示,傳統豬場飼養的豬隻,除了懶洋洋地躺著外,還有大豬不停地咬著欄杆、重複性地咀嚼著空氣的行為;小豬則有互相咬尾巴、耳朵的動作,這些動物行為模式稱之為「刻板行為」,因圈飼動物長期被飼養在有限的空間及枯燥的環境中,造成生理緊迫與心理壓力,而出現一些重複性且無意義的單調行為。

臺東場指出,蘭嶼豬祖先原生活於山林間,故仍保有喜掘土、翻找、貪吃、易暴衝、警覺性高及具破壞性的特性,該場依其特性逐漸設計出有趣的道具,如垂釣消防水袋、鐵鍊加掛玩具球及塑膠管等,供其展現自然行為,同時定時播放柔和輕音樂,以減低突如其來的噪音所造成的緊迫,亦放置塑膠孔洞球,內裝乾草讓豬邊玩耍邊吃,刺激豬隻的多重感官,進而轉移圈飼的緊迫與不適。

農委會說,畜產試驗所臺東種畜繁殖場為世界級AAALAC協會(國際實驗動物管理評鑑及認證協會,Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care‚ International)所認證核可的飼養單位,該國際認證單位所認證的標準是生產實驗動物須符合國際動物福祉規範,核心理念為落實豬隻友善飼養,臺東場針對蘭嶼豬的飼養特別設計一系列有趣的物件,增加環境豐富化,動物福祉是世界潮流,所有飼育動物者都應視為核心價值。