受到三級警戒限制，今年嘉義縣暑假大型活動「海之夏」確定停辦，是15年來頭一遭。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

受到三級警戒限制，今年嘉義縣暑假大型活動「海之夏」確定停辦，是15年來頭一遭。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國內疫情依舊緊繃，受到三級警戒限制，今年嘉義縣暑假大型活動「海之夏」確定停辦，是15年來頭一遭，另8月分的「嘉義好神」系列活動辦不辦？也備受考驗，嘉義縣文化觀光局已評估是否停辦，以避免群聚。

去年2020年下半年疫情解封，在東石漁人碼頭舉辦的嘉義縣「海之夏」，4天湧入超過10萬人次狂歡，考量正值三級警戒，基於防疫，今年海之祭確定取消，至於原編列650萬元預算，文觀局長許有仁說要視疫情發展再行規畫。

許有仁說，接下來要看疫情發展，國內觀光旅遊解封程度，如下半年有望解封，中央大推國旅，就會把預算用來協助旅宿業、伴手禮業等相關業者振興觀光，並比照去年發行Ｑ碰券，吸引遊客來嘉消費，但如果疫情延燒到年底，可能就會提出預算保留到明年再執行。

許有仁說，不只海之夏停辦，往年都在農曆7月、國曆8月舉辦的「嘉義好神」，前身為神鬼傳奇系列活動可能也辦不了，主要是該活動需結合布袋鎮建德宮、民雄大士爺廟民俗信仰，加上有群聚染疫風險，需再審慎評估。