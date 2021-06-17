印地安人隊以8比7險勝金鶯隊，台灣好手張育成被排進先發打線，不過他4打數沒有安打，還吞下2次三振，並在第9局換代守退場，賽後打擊率降至1成65。

張育成相隔4場比賽後再度先發，擔任先發一壘手、打第6棒，首打席敲出右外野飛球，第2打席同樣也是飛球出局，之後兩次上場打擊都吞下三振，比賽尾聲遭換代守退場。

此役兩隊共敲出21支安打，金鶯在首局就首開先例，但印地安人靠著重炮手J.拉米瑞茲（Jose Ramirez）陽春炮追回1分，3局下更是攻下5分大局反超，拉米瑞茲4支2、貢獻3打點是印地安人打線中表現最佳。

金鶯先發投手阿金（Keegan Akin）5.2局投出7次三振、3保送，被敲8支安打失掉8分皆為自責分，吞下本季第2敗；印地安人先發投手西瓦爾（Aaron Civale）5局被敲9支安打、失5分，但靠著打線掩護奪下本季第10勝。