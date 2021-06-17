《天天開心》主持人、曾演出《鳥來伯與十三姨》「香腸伯」的資深藝人長青（本名：吳新三）昨(16日)因心臟宿疾過世，享壽76歲，小他31歲的妻子鍾淑雅今凌晨發文感謝好友的關心，媒體今則報導家屬計畫長青後事從簡，這一、兩天就會舉行火化儀式，演藝工會理事長康凱也表示，其實想風光送走長青，無奈疫情嚴重。

長青出道近60年，總給觀眾趣味、開朗的喜劇印象，昨傳出病逝，令不少與他有私交的演藝圈好友相當驚訝，「鳥來嬤」吳敏表示，她跟長青都住台中，由於地緣關係常聯繫，最後一次見面是過年前，最近又因疫情沒見面，沒想到竟傳來噩耗，名嘴粘嫦鈺更自曝不久前才打電話問候過長青，聽他精神奕奕，還提議他可以多參加點節目、多露面。

康凱透露家屬這兩天就會替長青舉行火化儀式。（圖／中時資料照片）

長青2007年梅開二度，與小他31歲老婆鍾淑雅結婚，今凌晨鍾淑雅用長青臉書發表感謝文，透露長青離世時很安詳，夫妻倆最後一次聊天時，長青更表示這一生有很多要感謝的人，才讓他人生如此精彩，例如讓他有第一次演出機會的黃西田，還有一路支持他的朋友、影迷，回憶起來已無遺憾。

據《三立新聞網》報導，康凱轉述這兩天和鍾淑雅討論內容，透露家屬已經在醫院替長青舉行簡單儀式，這兩天就會羽化成仙舉行火化，鍾淑雅態度很堅強，只說：「隨緣」，康凱和長青已有超過40年交情，讚他生活習慣好又自律，惋惜若沒有疫情，就能將喪禮辦得風光，好好送走老朋友。

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