大陸地產大亨潘石屹出讓SOHO中國控股權一事塵埃落定。據界面新聞報導，6月16日SOHO中國發佈公告，黑石集團發出全面收購要約，投資SOHO中國以取得控股權。SOHO中國董事長潘石屹以及執行董事張欣在本次交易完成後，將成功套現約142.8億港元。

同時交易完成後，SOHO中國現有控股股東將保留9％的股權，公司將繼續在香港證券交易所上市。

該公告顯示，黑石集團計畫以每股股份5港元進行要約收購，假設要約獲全數接納，要約的最高現金價約為236.58億港元。根據要約價，SOHO中國董事長潘石屹以及執行董事張欣在本次交易完成後，將成功套現約142.8億港元。

出讓股權前，潘石屹和張欣夫婦共同持有SOHO中國63.93％股份，為第一大股東。而在本次要約收購後，潘石屹以及張欣將失去SOHO中國的控股權。

根據公告，SOHO中國已發行股份約為51.99億股，黑石集團將從控股股東要約收購28.56億股股份，占發行股本約54.93％。轉讓完成後，黑石集團將成為SOHO中國的控股股東。而潘石屹以及張欣合計保留4.68億股股份，占公司已發行股本約9％，成為第二大股東。

SOHO中國方面表示，要約完成後，作為公司第二大股東，潘石屹以及張欣承諾將繼續調動資源為公司發展提供幫助。同時黑石計畫保持公司的現有主營業務和管理團隊。黑石和現有控股股東將結合優勢資源和專業知識，支持和加強公司的業務發展。