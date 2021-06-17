私校工會表示，近日接獲教師投訴，大慶商工自109年5月起按招生績效開立1至3個月不等票期之支票給付教職員薪資，今年1月開始又變本加厲，改開立4個月票期支票支付薪資，且學校既不通知、也不主動交付支票給教職員，有些教職員已3個月沒領到薪水，生計發生困難。

私校工會理事長尤榮輝指出，大慶商工以招生績效並開支票方式給付薪資是全台首見，但依照〈教師待遇條例〉第6條規定：「教師之薪給以月計之，並應按月給付」，大慶商工以非即期支票給付薪資恐已違反法令，教育部國教署應派員瞭解並督導限期改善，否則應依法裁罰，以儆效尤。

尤榮輝提到，少子化衝擊私立高職特別嚴重，尤其高職比普通高中需要更多經費投資器材與設備，目前大部分私立高職財務收入已無法反映辦學成本，呼籲教育部應正視問題的嚴重性，檢討現行學費政策並相對課責董事會，不能放任私立高職自生自滅，影響技職人才培育。

尤榮輝呼籲，教育部也應比照大專，公開各公私立高中的校務及財務資訊，讓考生及家長參考，以免考生誤入辦學不佳的學校。