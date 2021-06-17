搶攻信託2.0商機，第一金(2892)旗下第一銀行創新版安養、員工福利、傳承信託三箭齊發。其中最受矚目的是，「意定監護結合安養信託」，讓民眾在意思能力健全時，自行選定未來的監護人，避免生活照護及財產管理爭議，協助受監護人得到應有照護。

第一銀表示，過去高齡者因重病或失智，而無法自理日常生活及管理自身財產，僅得由法院選任監護人；自民法增訂「意定監護」制度，民眾在意思能力健全時，得選任信賴的人共同簽訂意定監護契約。

第一銀行特推出「意定監護結合安養信託」，與民間公證人透過異業合作，協助民眾辦理意定監護，同時成立安養信託，提供一條龍的服務。透過安養信託將委託人之財產置於信託銀行保管，同時選任所指定之監護人擔任信託監察人，協助監督受託人執行信託事務，倘委託人受監護宣告時，監護人即代理委託人行使相關職權，因同為信託監察人，可有效避免日後發生監護人與信託監察人意見相左而造成信託執行相關爭議，透過信託的結合，不僅得保全財產，更可防止親屬爭產，避免遭詐騙或挪用，以強化保障受監護人的權益。