中信金(2891)旗下中信銀推動ESG榮獲國際肯定，去(2020年)年發行的台灣首檔可持續發展債券(Sustainability Bond)，今(17)日獲國際資本市場協會(International Capital Market Association, ICMA)認證，成為台灣首家債券成功登錄國際資本市場協會永續發展債券資料庫(Sustainable Bonds Database)的發行機構，完成台灣發行機構在國際市場的創舉。

中信銀表示，無論是去年發行之可持續發展債券或今年發行之社會責任債券，中國信託均領先同業取得資格認可，並獲得市場投資人熱烈認購迅速完成定價，顯示投資人不僅肯定中信銀優良信評與ESG影響力，也認同透過投資永續發展債券，實踐環境保護與企業社會責任的理念。

此次，中信銀發行的可持續發展債券登上ICMA永續發展債券平台，不僅接軌國際，更進一步提升台灣發行人在國際市場能見度。ICMA提供永續發展債券發行及揭露相關國際標準，為全球95%的發行機構所依循，且為主管機關證券櫃檯買賣中心參考採用後，訂定永續發展債券作業要點。中信銀此次通過國際認證，顯示投資計畫具備可信度和透明度，進一步為重視永續發展的投資人帶來信心，也在資本市場上邁出重要的里程碑。

執行中信銀可持續發展債券認證的安永聯合會計師事務所指出，國內發行機構發行永續發展債券除需符合主管機關規定外，建議於評估專案效益時，一併考量發行人ESG策略目標及聯合國SDGs，以利連結國際永續金融標準並進行ESG投資。中國信託本次通過ICMA審核即在符合上述標準下，以債券資金投入綠色及社會投資計畫，確實說明每一塊錢之資金投入，可產生多少度數之再生能源電力及相關社會實質效益，符合國際透明揭露標準，加上投資計畫書編製符合ICMA可持續發展債券指引，發行機構在執行永續投資時，可依據清楚的衡量指標。