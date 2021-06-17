疫情下，假消息更易造成民眾恐慌不安！為杜絕不實訊息廣傳引起社會大眾恐慌，財團法人資訊工業策進會(資策會)運用數位信任鑑識技術，與台灣事實查核中心(TFC)共同開發出不實訊息快篩平台「謠言捕手」，以今年為例，短短五個多月便幫助查核人員觀測追蹤超過兩萬種網路訊息，杜絕超過三百種謠言傳播。

資策會指出，全台防疫三級警戒延長，民眾居家防疫期間多半以網路追蹤疫情動態，而網路上充斥著海量的不實訊息，尤以今(110)年5月疫情謠言傳播量提升四到五倍，創新一波高峰。

為了防堵不實消息傳播，經濟部技術處支持法人發展資安產業關鍵技術，委託資策會研發數位信任鑑識技術，鏈結在地產學研能量，與國際組織進行技術交流合作，運用偵測、濾除、追蹤與鑑別解析等核心技術，發展有效抑制各類型不實訊息生成、散播、重製以及攻擊等處理手法，使疫情嚴峻假消息滿天飛的時刻，以科技能量導正錯誤訊息。

有鑑於網路謠言位居台灣十大網路亂象首位，具有訊息來源不明、群體轉傳、散播快速且私密性高的特性，相較之下，假新聞更需耗費大量的時間蒐證。為提升社會大眾對於媒體識讀的意識，資策會數位服務創新研究所(服創所)與資安科技研究所(資安所)團隊協助TFC開發不實訊息快篩平台「謠言捕手」。

資策會運用數位信任鑑識技術開發的「謠言捕手」觀測5月17日至5月23的前五大謠言傳播時間趨勢。（摘自資策會）

針對國內疫情爆發第一週(5/17~5/23)，運用資策會數位信任鑑識技術，便可透過「謠言捕手」觀測到當週前五大熱傳謠言全部與COVID-19有關，且數量是疫情未爆發前，其他主題謠言傳播量的四到五倍。在防疫非常時期，為使民眾關注疫情發展與保護自身安全，查核團隊將運用觀測工具，每週一推出「謠言觀測站闢謠Top10」專欄，回顧過去一週讀者最熱傳、最關注的傳言，防範民眾接收到不實訊息廣傳引起社會大眾恐慌。

平台已陸續成功整合台灣事實查核中心的多項讀者提報和申訴資訊源，並藉由文字探勘技術，使查核人員可快速理解是否有新議題正在發生，即時掌握傳言流變軌跡等重要資訊。台灣事實查核中心總編審陳慧敏也說明：「查核團隊透過運用『謠言捕手』，搭配編輯作業的調整，確實讓闢謠工作，更加即時、全面和深入。」

資策會服創所運用文字探勘技術開發COVID-19網路流傳不實訊息澄清資訊網頁，免費提供民眾查詢網路訊息。（摘自資策會）

為了方便民眾自己使用與查詢，資策會服創所以文字探勘技術，自動化比對我國各主要查核組織的查核報告，建立「COVID-19網路流傳不實訊息澄清資訊網頁」，在台灣疫情緊張時刻，提供民眾接收第一手轉傳訊息時，即可藉由不實訊息查核網頁搜尋，迅速評估流言訊息真偽，自主查證網路流言，杜絕未經查證的謠言持續在網路上傳播。