繼肯伊威斯特(Kanye West)、芭黎絲希爾頓(Paris Hilton)後，演藝圈又有勇者要來挑戰美國總統大選？美國近日有一份民調報告，顯示有高達46%的受訪民眾，支持好萊塢巨星巨石強森(Dwayne Johnson)出來選總統，而巨石強森知情後，也鬆口吐露想法。

美國總統選舉的候選人馬，再度多元了起來，據《時人》雜誌報導，近期有份民調出爐，竟有高達46%受訪者支持某好萊塢巨星出來選總統，就是向來形象正面、高標準自律的49歲男星巨石強森，他為此受訪時，對於這個數據，表示這對他來說是種「謙卑的榮譽」。

對於被拱出來選美國總統，巨石強森在受訪時坦言：「我很愛我們的國家，愛得很深」，對於自己身為一個非裔、薩摩亞混血兒，能在這個地方努力地工作，頑強地打開這扇大門，得到發展的機會，他非常感激，「在很多方面，我都得感謝我們的國家」。

至於是否跨足政壇，巨石強森也鬆口，吐露真實心境，他說自己不是個政治家，也沒有政治熱情，「說真的，我不太確定自己是否有耐心跟毅力，去處理政治以及政客的廢話」，但是對於高達46%的支持度，這麼多美國人希望他出來選，巨石強森說道：「這迫使我應該謙卑並恭敬地站出來，傾聽眾人的心聲並學習」，到底要不要選，巨石強森這話沒說死，不禁讓人期待他出來選的可能性。