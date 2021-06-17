新北市體育處每年7、8月推出新北水域體驗活動，往往一開放報名就秒殺，原訂60梯次預計6月開放報名，卻因疫情影響停辦，新北市另推出以水上運動訓練、兒童運動、親子運動的主題運動短片，不受時間與空間限制，讓民眾模擬在水中鍛鍊肌力與全身協調力，在家也能「解暑」。

新北市體育處表示，新北水域體驗活動每年一開放報名秒殺，原規畫60梯次6月開始報名，共2500個免費體驗名額，活動集中在7月至8月的周末期間舉辦，近日也陸續接到民眾詢問電話，考量全國疫情三級警戒，以防疫優先取消活動。

新北市體育處指出，鼓勵大家疫情期間在家也要維持運動習慣，「新北運動聚點」粉絲專頁自5月底，每日推出2支居家運動小短片，由16座國民運動中心及7處新北運動聚點的專業教練線上教學，在家也有免費多元有趣的運動課程。

新北市體育處補充說明，免費線上運動短片不受時間與空間限制，每週日晚間發布下周主題課表，接著7月將以水上運動訓練、兒童運動、親子運動為主題，在家不能玩水，也能模擬在水中鍛鍊肌力與全身協調力，更有親子趣味運動，讓兒童放電的運動，想看更多教練的運動示範教學，可搜尋FB 新北運動聚點粉絲專頁追蹤。