受到疫情影響，餐飲業者、民眾叫外送的機率增加。不過，稍早11時卻傳出外送平台「foodpanda」故障消息，許多欲訂餐的用戶進入App頁面後，畫面卻顯示「找不到餐廳可送達您的地址」，引發網友直呼「不方便，根本無法訂餐」，但也有人透露利用歷史訂單成功訂餐。

今（17）日稍早於PTT八卦板有鄉民表示，於午餐時間打開App訂餐，卻發現畫面不斷顯示「找不到餐廳可送達您的地址，要試試其他地只嗎？」即便更換外送地，仍無法順利完成點餐程序，令不少用戶只好棄而使用其他平台。

熊貓App訂餐系統出現故障，不少用戶無法訂餐。（圖／翻攝自熊貓App）

《中時新聞網》時測發現，點選店家點餐後，畫面中的熊貓不斷旋轉，便直接跳出「我們無法外送至你所指定的地址，請選擇其他餐廳」，即便更換餐廳、外送地仍會出現同樣問題。

不少鄉民一片哀號，「午餐怎麼辦」、「糟糕！發生錯誤了」、「我以為只有我這樣」、「熊貓打開，什麼餐廳都沒有也搜尋不到」等。不過也有網友透露，從歷史訂單頁面仍可成功訂餐。

對此，「foodpanda」則表示，針對本日午時系統異常之狀況，係因系統資料轉換導致訂餐頁面暫時顯示異常，目前已逐步修復，造成消費者及夥伴們不便非常抱歉。