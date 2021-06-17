岡山本洲工業區收到來函，要求工業區廠商詢問員工施打國產疫苗意願。（洪孟楷提供）

苗栗中興工業區收到來函，要求工業區廠商詢問員工施打國產疫苗意願。（洪孟楷提供）

桃園工四工業區收到來函，要求工業區廠商詢問員工施打國產疫苗意願。（洪孟楷提供）

台灣各地工業區被要求向員工造冊打國產疫苗，經濟部工業局昨晚澄清，預先調查工業區內廠商意願與場地規劃，以提高疫苗接種效率，絕無要求得打國產疫苗。接獲陳情的藍委洪孟楷今天批評，經濟部回應避重就輕，分明為國產疫苗黑箱放水，質問經濟部有和指揮中心討論過嗎？是誰下令的？請公布會議紀錄。

除了嘉義朴子工業區廠商聯誼會、台中工業區發函給工業區廠商，要求調查員工施打國產疫苗意願，藍委洪孟楷今天揭露，包含高雄岡山本洲產業協進會、苗栗中興工業區、台南官田工業區、桃園工四工業區等也都收到類似的施打通知書，展開全台大規模調查。

洪孟楷質疑，國產疫苗尚未通過緊急使用授權（EUA），就已在調查接種國產疫苗的意願，是否意味衛福部與經濟部都心知肚明，國產疫苗的EUA只是過場，最終一定會通過，試問經濟部有沒有和疫情指揮中心討論過，到底是誰下令的？請公布相關會議資料。

陳情文件也提到，外籍移工可列入造冊，洪孟楷指出，這部分有沒有外籍移工母語說明書向移工說明，或者直接要求其接種國產疫苗，他敬告民進黨若真違反移工意願強迫其接種國產疫苗，將會是國際醜聞。

洪孟楷說，屢次詢問官員有無施打疫苗，都以「個人隱私」為由拒絕透露，但透過雇主造冊登記接種疫苗，根本就嚴重侵犯隱私，那些不願接種國產疫苗的員工，是否就被老闆貼上不配合的標籤，被說成防疫不團結，他認為，若雇主要求員工接種國產疫苗，就已違反個人意願，更不可能配合民進黨政府的大內宣。

中廣董事長趙少康抨擊，大家還在質疑高端疫苗保護力，檢調還在調查有無炒顧，竟然就發問卷調查，政府為了護航高端疫苗，已經到了歇斯底里、偏執狂的地步，應說清楚，難道工業區從業人員不願意打高端就不給打？有沒有別的疫苗可打？

趙少康要求高端，必須對外清楚說明，推動三期試驗的整體計畫，包括試驗人數是500人還是50000人？滾動式的人體試驗要做多久？在哪些國家做？預算經費多少？經費來自政府還是自負盈虧？預期防疫效果如何？國內售價為何？外銷價格為何？年產量為何？預計利潤為何？