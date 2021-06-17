桃園國際機場公司派出「蜘蛛人」垂吊在20公尺航廈屋頂下，替公共藝術作品清潔消毒。（桃機公司提供／陳祐誠傳真）

全國進入防疫3級警戒標準後，桃園機場每小時至少進行1次消毒，每日下午更動員機場內各單位深度清潔，桃園國際機場公司近日更派出10名「蜘蛛人」，夜間垂吊在20公尺航廈屋頂下，替第2航廈出境大廳的大型公共藝術作品徹底清潔，確保國門防疫無死角。

第2航廈出境大廳上方的「複合維度、未來航行」公共藝術裝置是2011年設置，黑白相間的航空器造型相當醒目，不僅是桃園機場代表意象之一，更是出國旅客自拍打卡熱門地標。由於作品高掛離地面近20公尺高，平時航廈內作業繁忙，不適合搭設鷹架清潔，桃機公司利用疫情期間旅客減少之際，才能徹底清消。

不過，裝置藝術上方沒有通道可以抵達，機場公司委託專業廠商，以高空懸掛執行清潔消毒，而廠商共出動10名高空作業人員，耗時7小時才完成任務。

桃機公司維護處長易顯榮表示，桃機為國門第一線，出境的旅客不僅是國人，亦有來自全球各地四面八方的國際人士，因此機場公司即使在旅客看不見的地方，亦注意清消作業的各個細節。除人員頻繁碰觸的電（扶）梯、廁所、櫃台、螢幕面板、座椅、排隊導引柱等設施列為清消重點外，連旅客平時觸摸不到的天花板、通風孔及公共藝術作品也不敢忽略。